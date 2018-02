Wagens botsen op kruispunt N49 12 februari 2018

02u46 0 Kaprijke Op het kruispunt van de Vaartweg en de N49, ter hoogte van Kaprijke, zijn gisteren omstreeks 22.10 uur twee voertuigen op elkaar ingereden.

Bij het ongeval vielen enkele gewonden, al is het niet duidelijk hoeveel of hoe ernstig. De schade aan de betrokken auto's was ook aanzienlijk. Die moesten allebei getakeld worden. Lange tijd was er één rijstrook in de richting van Antwerpen versperd.





Het bewuste kruispunt staat gekend als gevaarlijk. Er zijn plannen om de N49 aan te pakken, maar dit kruispunt moet tot 2022 wachten op een nieuw afrittencomplex.





(DJG)