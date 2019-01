Wagen gaat over de kop op de E34 en belandt in de gracht: vrouwelijke bestuurder lichtgewond Jeroen Desmecht

15 januari 2019

17u33 0 Kaprijke Op de E34 in Kaprijke is een vrouw lichtgewond naar het ziekenhuis overgebracht nadat ze met haar Ford in de gracht belandde. Door het ongeval was de rechterrijstrook richting Knokke tijdelijk afgesloten.

Om een nog onbekende reden week de Ford van de vrouw af van haar rijvak. Ze zwalpte over pechstrook naar de zijberm, en probeerde met een scherpe bocht naar links nog tevergeefs het stuur onder controle te krijgen, waardoor ze tegen de middenberm crashte. Door de impact van de botsing sloeg de wagen over kop om uiteindelijk in de gracht te belanden.

De brandweer kreeg de melding rond 13.30 binnen en kwam meteen ter plaatse. De vrouw in kwestie zat niet gekneld, maar moest wel door de brandweer uit haar wagen worden bevrijd. Ze werd daarna lichtgewond naar het AZ Alma overgebracht.

“De bevrijding ging vlot, maar we hebben achteraf wel nog wat opruimwerk gehad”, weet kapitein Patrick Goossens van hulpverleningszone Meetjesland. “We hebben vlot samengewerkt met Brandweerzone centrum. Vanuit hun post in Assenede konden ze sneller ter plaatse zijn. Daarna hebben wij overgenomen.”

De takeldiensten kwamen ter plaatse om de wagen van de vrouw te takelen. Tegen 15.30 uur was de rechterrijstrook terug vrij.