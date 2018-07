Vrachtwagen beschadigd door verloren ladder 26 juli 2018

Een vrachtwagen is dinsdagavond rond 17 uur beschadigd geraakt na een verkeersongeval op de N49 in Kaprijke. Daar lag een ladder op de baan. De Duitse chauffeur kon die niet ontwijken. Op de ladder stond een naam van een firma, dus was het voor de politie gemakkelijk om de eigenaar terug te vinden. (JEW)