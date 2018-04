Vijf maanden cel na verkoop gestolen mestkar 10 april 2018

Een vrouw uit Kaprijke is veroordeeld tot vijf maanden cel met uitstel en 2.100 euro boete voor de heling van een mestkar. Twee jaar geleden vond een landbouwer zijn mestkar niet meer terug. De politie trof een wel erg gelijkaardige mestkar aan op het erf van Martine D. Zij verklaarde niets te maken te hebben met de diefstal. Eerst zei ze dat ze die mestkar gekocht had van haar vader. Later zei ze dat het de maffia was die die kar op haar erf gedumpt had. (JEW)