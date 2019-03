VIDEO. Overslaande woningbrand in Vrombautstraat: geen gewonden Jeroen Desmecht

06 maart 2019

17u59 0 Kaprijke Een woning in de Vrombautstraat in Kaprijke heeft deze namiddag vuur gevat. De achterkant van het huis brandde daarbij volledig uit. Op het moment van de feiten waren de bewoners niet thuis, er vielen dan ook geen gewonden.

De achterkant van het huis vatte rond 15.00 uur vuur en brandde volledig uit. “De oorzaak van de brand is nog niet gekend”, weet Marino Longeville van politiezone Meetjesland Centrum. “Maar vermoedelijk gaat het om een accidentele brand.”

Op het moment van de feiten waren de bewoners - een gezin van vier - niet thuis. Er was wel een hond aanwezig in de woning, “maar die werd door de brandweer gered”, aldus Longeville. Na een twintigtal minuten had de brandweer het vuur onder controle. De woning is door de brand tijdelijk onbewoonbaar. Het gezin zou ondertussen bij familie terecht kunnen.