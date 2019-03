Verzorgend personeel De Boomgaard op ronde met de tablet Joeri Seymortier

30 maart 2019

11u04 0 Kaprijke Het verzorgend personeel van woonzorgcentrum De Boomgaard in Lembeke zal binnenkort gebruik maken van tablets en een nieuw softwarepakket voor gezondheidszorg.

Gedaan met papieren medische dossiers meesleuren. De verzorgenden van het rusthuis gaan binnenkort met een tablet op ronde. “De ‘CareConnect’ software kan op mobiele toestellen gebruikt worden via een wifi-verbinding”, zegt schepen Inge De Gussem van het Kartel. “Zorgverleners zullen meteen gegevens kunnen raadplegen, data kunnen ingeven en foto’s van dossiers kunnen opladen. De software is bovendien gekoppeld aan de bestaande software in het woonzorgcentrum, zodat bijvoorbeeld ook medicatie meteen online kan besteld worden. Voor het gebruik van deze nieuwe software voorzien we acht tablets, zodat de zorgverleners sneller en efficiënter te werk kunnen gaan tijdens hun dagelijkse rondes.”