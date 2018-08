Verkeershinder door bouw kantoren Lotus 06 augustus 2018

Koekjesfabriek Lotus Bakeries start in de Gentstraat 52 in Lembeke met de bouw van de nieuwe kantoorgebouwen. De rest van de maand augustus is er daardoor verkeershinder. Vanaf vandaag, maandag 6 augustus, tot en met 31 augustus moet een deel van het verkeer omrijden in de Gentstraat. Voor het verkeer komende van de Eeklostraat, wordt een omleiding ingesteld via de Eeklostraat, Aveschoot en Lembeke-Dorp. Voor het doorgaand verkeer komende van Lembeke-Dorp blijft de Gentstraat gewoon open. Ter hoogte van de werkzone zelf, aan de Gentstraat 52, zal er beurtelings verkeer toegepast worden voor de fietsers en voetgangers, waarbij er verkeerslichten geplaatst worden die de doorgang voor hen zullen regelen. "Deze lichten zullen evenwel slechts op rood springen wanneer de fietser of voetganger op de drukknop van de installatie duwt", zegt burgemeester Filip Gijssels (Samen) nog. (JSA)