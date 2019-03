Verkeer aan rotonde Aveschoot Lembeke wijzigt maandag en dinsdag Joeri Seymortier

17 maart 2019

14u43 3 Kaprijke De verkeerssituatie aan de rotonde van Aveschoot in Lembeke bij Kaprijke, wordt op maandag 18 en dinsdag 19 maart gewijzigd.

Sinds januari is de aannemer bezig met werken in het gedeelte van Aveschoot, tussen de rotonde en het kruispunt met de Gravin Madeleine d’ Alcantaralaan. Op maandag 18 en dinsdag 19 maart gebeuren er asfalteringswerken, en moet de verkeerssituatie wijzigen.

Maandag en dinsdag is het gedeelte van Aveschoot en ook de Eeklostraat aan de werf volledig afgesloten. Voor het verkeer richting rotonde blijft de huidige omleiding via de Gravin d’Alcantaralaan, de Antwerpse Heirweg, de Beukenlaan en de Ledestraat behouden. Het verkeer richting Eeklo moet een omleiding volgen via de Nieuwstraat, de Vrombautstraat en de Kriekmoerstraat. Voor fietsers is er een omgeleide doorgang naast de werfzone.

Info: www.kaprijke.be.