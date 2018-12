Verfraaiingswerken Aveschoot kunnen starten Anthony Statius

03 december 2018

11u39 2

De verfraaiingswerken aan het gedeelte Aveschoot in Lembeke kunnen van start gaan. Er is een omgevingsvergunning en de opdracht werd ondertussen toegewezen aan Aannemingen Cochuyt-De Smet uit Maldegem. “De aanleiding is een nieuw stukje fietspad en dit komt er op aandringen van de participatieorganen Adviesraad Leefomgeving en Fietsbabbelut”, zegt afdelingshoofd Wonen en Werken Lucas Van der Meersch.

Het gemeentebestuur van Kaprijke gaat een gedeelte van Aveschoot in Lembeke, tussen de rotonde en het kruispunt met d’Alcantaralaan, aanpakken aan de zijde die aansluit op de bestaande groenzone. Eerder dit jaar werd het uitvoeringsdossier goedgekeurd door de gemeenteraad.

“De verfraaiing van dit gedeelte van Aveschoot bestaat uit verschillende werkzaamheden”, zegt Lucas Van der Meersch. “Zo wordt er een fietspad in rood beton aangelegd en komen er voetpaden in grijze betonstraatstenen. Verder komt er een langparkeerstrook, haakse parkeerplaatsen in grasbetontegels, wegenis in asfalt, een herinrichting van de bushalte en groenvoorzieningen. De verfraaiing zal 192 857,91 euro kosten. De werken zullen waarschijnlijk kort na de winter starten.”