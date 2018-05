Verdwaalde ladder op N49 beschadigt auto 17 mei 2018

Een verdwaalde ladder heeft dinsdagavond heel wat hinder veroorzaakt op de N49 in Kaprijke. Om een nog onduidelijke oorzaak versperde die ter hoogte van de afrit de hele rijbaan in de richting van Antwerpen. Een 32-jarige vrouw uit Antwerpen kon de ladder niet ontwijken, waardoor haar wagen zowel voor - als achteraan heel wat schade opliep. Zij bleef ongedeerd. Voorlopig weet de politie nog niet wie de eigenaar van de ladder is.





(JEW)