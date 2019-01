Veldweg naar ‘Bevende Hazelaar’ wordt hersteld Joeri Seymortier

16 januari 2019

09u49 0 Kaprijke Kaprijke gaat de buurtweg 12 in Lembeke herstellen. Dat is de veldweg van Ter Heide naar de ‘Bevende Hazelaar’.

De provincie Oost-Vlaanderen geeft een subsidie voor de werken. Kaprijke krijgt een kleine 10.000 euro. “We willen zo iedereen aanmoedigen om voor korte verplaatsingen en recreatie gebruik te maken van het netwerk trage wegen”, zegt gedeputeerde Riet Gillis van de provincie. “Daarom ondersteunen we gemeenten bij het heraanleggen van trage wegen.”

Burgemeester Pieter Claeys van het kartel is blij met de toekenning van de subsidie. “Het gaat om de wegel die start aan Ter Heide in de Tragelstraat, en langs het kaartershuisje zo naar de ‘Bevende Hazelaar’ loopt”, zegt de burgemeester. “We zijn achter de schermen voorbereidingen aan het treffen om ook andere trage wegen in Kaprijke op te waarderen.”