Tweede inbraak in vier dagen bij KLJ 21 februari 2018

Dieven hebben maandagnacht opnieuw geprobeerd om in te breken in de KLJ-lokalen in de Zuidstraat in Kaprijke. Het is al de tweede keer sinds 17 februari dat de KLJ geviseerd wordt.





Een alerte buurtbewoner had een slag gehoord en betrapte twee mannen op heterdaad. Die zetten het op een lopen en reden weg in een donkerkleurige monovolumewagen met vermoedelijk Franse nummerplaat, waarin een chauffeur hen opwachtte.





De dieven zijn uiteindelijk niet binnen geraakt en konden niks meenemen. De politie stelde wel wat braakschade vast. Het buurtinformatienetwerk van Kaprijke is verwittigd.





De politie zoekt nu uit of er camerabeelden in de buurt beschikbaar zijn waarop de dieven en/of de vluchtwagen te zien zijn.





Voor de KLJ is het al de tweede keer in slechts vier dagen tijd dat er ingebroken wordt. Toen gingen ze met een pokerkoffer, een voetbal en 100 euro cash geld aan de haal. (JEW)