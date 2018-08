Twee weekends beelden kijken 17 augustus 2018

Vier dagen lang kan je in Lembeke naar de openluchttentoonstelling Buitenbeeld. Meer dan vijftien beeldende kunstenaars van de Academie van Eeklo stellen hun grote beelden tentoon in de tuin in de Gravin d' Alcantaralaan 82 in Lembeke. Je kan er vrij langs gaan op zaterdag 18 en zondag 19 augustus, en ook op zaterdag 25 en zondag 26 augustus. Telkens van 14 tot 18 uur. Meer info op de Facebookpagina 'Beeldnatuurlembeke'. (JSA)