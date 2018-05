Twee trage wegen worden vernieuwd 14 mei 2018

02u27 0

Kaprijke zal twee trage wegen in deelgemeente Lembeke vernieuwen. Het gaat om de Heihoekse Kerkwegel en de trage weg tussen de Antwerpse Heirweg en de Burggravenstroom.





De Heihoekse Kerkwegel loopt vanaf de kruising met Aveschoot tot aan de horecazone in de Lembeekse bossen, over een traject van anderhalve kilometer. "We willen de buurtweg verbreden, zodat fietsers elkaar kunnen kruisen", zegt schepen Alex Ruebens (Samen). "De toegankelijkheid wordt verhoogd, zodat ook voetgangers en mindervaliden comfortabeler de verplaatsing kunnen maken."





Ook de bestaande trage weg tussen de Antwerpse Heirweg en de Burggravenstroom wordt over 400 meter vernieuwd, met een breedte van drie meter. Alles samen kosten de werken 25.000 euro, maar 40 procent wordt betaald door de provincie. (JSA)