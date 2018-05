Twee overdekte fietsenstallingen 08 mei 2018

Kaprijke koopt twee overdekte fietsenstallingen aan. "Er komt een fietsenstalling aan de sporthal in Lembeke en eentje aan het Sock in Kaprijke", zegt schepen Kathy Blondeel (Samen). "We voorzien 20.000 euro voor de aankoop en de plaatsing." (JSA)