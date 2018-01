Twee optredens in Gouden Leeuw 25 januari 2018

Café Den Gouden Leeuw uit de Voorstraat 10a in Kaprijke organiseert dit weekend twee optreden. Op zaterdag 27 januari om 21 uur een optreden van Jeff Espinoza uit Los Angeles. Op zondag 28 januari om 11 uur is er een aperitiefconcert. The South Street Jazz Band is het combo van de muziekschool in Kaprijke. Het schoolensemble staat onder leiding van Mario Vermandel, de leraar contrabas en basgitaar en wordt aangevuld door Jasper De Greve die leraar sax en klarinet is aan de muziekschool. Ook nog met JP Van Den Bulcke, Guido Verbiest en Michel Ingels. Gratis toegang. (JSA)