Tien keer 250 euro subsidie voor feesten op het Plein 23 juni 2018

02u33 0

Kaprijke wil meer feesten organiseren op het Plein en roept een speciaal subsidiereglement in het leven om dat te steunen. Tot tien keer per jaar kan 250 euro subsidie uitgedeeld worden. "We willen inderdaad specifiek initiatieven op het Plein in Kaprijke stimuleren", zegt schepen Stijn Coppejans (Samen). "Het nieuwe reglement heet 'Pleinitiatief en geeft organisatoren een subsidie voor activiteiten op het Plein. De gemeente voorziet een subsidie van 250 euro, en dit tien keer per jaar. Bedoeld voor publieke evenementen die de goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen krijgen", zegt Coppejans.





Info: www.kaprijke.be/plein-initiatief. (JSA)