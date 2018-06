Subsidie voor culturele verenigingen 07 juni 2018

Kaprijke deelt geld uit aan de culturele verenigingen. Dit jaar dienden 32 sociaal-culturele verenigingen een aanvraag in om werkingssubsidies te krijgen. In totaal verdeelde de gemeente een bedrag van 10.670 euro. "We kennen de werkingssubsidies toe op basis van een puntensysteem", zegt schepen Stijn Coppejans (Samen). "De verenigingen kunnen punten scoren voor het aantal leden van de vereniging, voor de activiteiten die zij organiseren, voor hun deelname in de cultuurraad, voor hun actieve communicatie over hun werking, en voor vorming van hun leden en bestuursleden." (JSA)