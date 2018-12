Straks inhaalverbod voor vrachtwagens op N49 Joeri Seymortier

22 december 2018

10u39 0 Kaprijke Vanaf januari komt er op de N49 op het grondgebied van Kaprijke een inhaalverbod voor vrachtwagens.

Elke gemeente moet het Agentschap Wegen en Verkeer een advies geven, en Kaprijke zet alvast het licht op groen. Vanaf 1 januari 2019 komen er specifieke verbodsborden op de N49 in Kaprijke die het inhalen voor zwaar vervoer verbieden. “We doen dat in het belang van de verkeersveiligheid in het algemeen, en vooral voor de verkeersveiligheid ter hoogte van het kruispunt met de N456 Vaartstraat”, zegt burgemeester Filip Gijssels (Samen). “Er komen in Kaprijke verbodsborden C39 op de Expressweg N49. Ook de lokale Politiezone Meetjesland Centrum gaf positief advies. Inhaalmanoeuvres door vrachtwagens hebben ook volgens hen een negatief effect op de verkeersveiligheid.”