Sterke drank gestolen 25 augustus 2018

02u42 0

In de Proxy Delhaize stopten donderdag twee mannen zes flessen sterke drank in een jas en verlieten de winkel langs de kassa, zonder iets te kopen. Ze werden niet op heterdaad betrapt, maar waren duidelijk zichtbaar op de camerabeelden. De politie Meetjesland is een onderzoek gestart om hun identiteit te achterhalen. (DJG)