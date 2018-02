Standplaatsen kermis vrij 23 februari 2018

Kaprijke gaat op zoek naar kermisklanten voor op de kermissen. Jaarlijks gaan in de gemeente vier kermissen door, waarvan twee in Lembeke en twee in Kaprijke. Voor de junikermis en de augustuskermis in Kaprijke zijn er nog standplaatsen vrij voor attracties en kermisgastronomie. Geïnteresseerde standhouders kunnen ten laatste op vrijdag 27 april hun kandidatuur indienen. Info: www.kaprijke.be/kermissen. (JSA)