Speel het voorprogramma van Guy Swinnen 17 mei 2018

Lokaal talent uit Kaprijke of het Meetjesland kan op vrijdag 19 oktober in het voorprogramma spelen van Guy Swinnen. Hij komt op vrijdag 19 oktober optreden in het Sock in Kaprijke, maar het autonoom gemeentebedrijf gaat op zoek naar lokaal talent om het voorprogramma te verzorgen. "We zoeken een soloartiest of duo, ditmaal met een poppy repertoire dat aansluit bij de muziek van Guy Swinnen, de Guy Swinnen Band en The Scabs", zegt schepen Stijn Coppejans (Samen). "Onze gemeente heeft een hart voor lokaal talent, dus artiesten of bands met een duidelijke link met onze gemeente genieten de voorkeur."





Inschrijven kan door een e-mail te sturen naar levenengenieten@kaprijke.be of te bellen op het nummer 09/323.90.23. (JSA)