Scheutbos wordt 23 hectare groter (en 10 hectare bestaand bos wordt geregulariseerd) Joeri Seymortier

15 april 2019

09u50 1 Kaprijke Het Scheutbos in Kaprijke wordt 23 hectare groter, door een aankoop van 33 hectare gronden door het Agentschap voor Natuur en Bos.

Het gebied dat door Agentschap voor Natuur en Bos werd aangekocht omvat zowel tien hectare bestaand, maar zonevreemd bos, en ook nog eens 23 hectare gronden die voor bosuitbreiding in aanmerking komen. Joke Schauvliege had het dossier destijds als minister nog goedgekeurd. “De aankoop sluit aan bij de Lembeekse bossen en aan het bosreservaat Bellebargiebos”, zegt schepen Hendik Van de Veere van het Kartel in Kaprijke. “Door de aankoop van de gronden ontstaat een van de belangrijkste boskernen in het Meetjesland. De Lembeekse bossen behoren al generaties lang tot de meest bezochte bossen in het Meetjesland. De aankoop en bosuitbreiding zal de Meetjeslandse bossen nog aantrekkelijker maken voor recreatie en toerisme. Zowat twaalf hectare van de nieuwe gronden is pachtvrij, en dus kan de bebossing snel gebeuren. Aan het gemeentebestuur is bevestigd dat de overige elf hectaren voor landbouwexploitatie in aanmerking blijven komen tot zolang de pachtwetgeving het toelaat.”