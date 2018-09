Samen stelt programma voor Joeri Seymortier

05 september 2018

11u03 0 Kaprijke Burgemeester Filip Gijssels en alle kandidaten van zijn lijst Samen, stellen zich op donderdagavond 6 september voor.

De ploeg rond de burgemeester verzamelt donderdagavond om 19.30 uur in het Sock, in de Molenstraat 28 in Kaprijke. Alle inwoners van het dorp worden uitgenodigd. “Iedereen kan daar kennis maken met onze kandidaten”, zegt burgemeester Filip Gijssels. “Kort en krachtig gaan we ook de essentie van onze plannen voor de komende zes jaar overlopen. We willen ook nog eens luisteren naar wat de mensen te zeggen hebben. Kaprijke, Lembeke en Bentille hebben heel wat fiere en tevreden inwoners. Wij willen verder werken aan onze dorpen, met honderd procent passie voor onze gemeente.”