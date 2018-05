Samana heeft eisenbundel 24 mei 2018

Samana Houtland Kaprijke en Lembeke heeft een eisenbundel samengesteld voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Ze willen meer aandacht voor chronisch zieken, mensen met een beperking en mantelzorgers. "We hebben een lijst met verzuchtingen overgemaakt, nu elke partij het verkiezingsprogramma aan het opstellen is", zegt Gilbert Matthijs. "We willen assistentiewoningen in deelgemeente Kaprijke, ringleidingen voor slechthorenden op publieke plaatsen, een betere financiële ondersteuning voor mantelzorgers, dagopvang tijdens weekdagen in het rusthuis, rustbanken in de Lembeekse bossen en betere voet- en fietspaden in de gemeente." (JSA)