Rode Kruis zoekt bloedgevers in Kaprijke en Lembeke Joeri Seymortier

11 april 2019

12u27 2 Kaprijke Het Rode Kruis van Kaprijke organiseert binnenkort twee bloedinzamelingen.

Op maandag 15 april van 17 tot 19.30 uur in het WZC Sint-Vincentius in Kaprijke, en op donderdag 25 april van 17 tot 19.30 uur in het WZC De Boomgaard in Lembeke. Iedereen tussen 18 en 70 jaar wordt uitgenodigd. Info: www.rodekruis.be.