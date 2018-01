Proxy Delhaize klantvriendelijkste van het land 02u35 0 Foto Repro JSA Stéphanie Standaert (30) en Gregory Dellaert (30) openden hun winkel pas 2,5 jaar geleden. Kaprijke Van de 231 Delhaize Proxy-winkels in ons land is die in de Vaartstraat in Lembeke de meest klantvriendelijke. Stéphanie Standaert (30) en Gregory Dellaert (30) openden hun winkel pas 2,5 jaar geleden.

Delhaize stuurt regelmatig mystery shoppers naar de winkels en reikt al vier jaar op rij de prijs van de meest klantvriendelijke zelfstandige Delhaize-winkel uit. Bij de Proxy-winkels is dat die van Lembeke geworden. De jury geeft punten op een vijftigtal criteria zoals het eerste contact met winkel, de parking en het onthaal, de netheid van de winkelrekken, de beschikbaarheid en versheid van de producten tot het kassamoment.





Stéphanie was vroeger onderwijzeres en Gregory had zijn eigen slagerij. "We zijn zeer trots dat uit 231 Proxy Delhaize-winkels onze Proxy-winkel werd uitgekozen", zegt het jonge koppel. "Toen we vernamen dat we de prijs in de wacht hadden gesleept, vielen we uit de lucht. We dachten niet dat het zo snel ging gaan. De wedstrijd was een goede stimulans om ons elke dag opnieuw in te zetten voor onze klanten, en ons beste beentje voor te zetten. We hebben de scores van het rapport ook altijd voorgelegd aan onze werknemers. Daar konden we dan werkpuntjes uit halen. Deze prijs is een mooie bekroning voor het harde werk en de inzet van onze medewerkers. Om onze klanten nog extra in de bloemetjes te zetten organiseren we 20 en 21 januari een speciaal weekend." (JSA)