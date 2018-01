Proefproject om oude kerstbomen in te zamelen 02u51 0 Kaprijke De gemeente Kaprijke en IVM organiseren morgen (woensdag 17 januari) een proefproject om oude kerstbomen in te zamelen.

Het proefproject is een alternatief voor de traditionele kerstboomverbranding, want dat blijkt schadelijk voor het milieu. Inwoners kunnen hun oude kerstboom in zowel Kaprijke als Lembeke binnenbrengen. "Bij een verbranding van kerstbomen in openlucht komen schadelijke en kankerverwekkende stoffen vrij", zegt schepen Kathy Blondeel (Samen). "Wij willen daarom samen met IVM een duurzame oplossing voor afgedankte kerstbomen aanbieden. IVM zorgt woensdag voor een bemande inzamelcontainer. De bomen gaan vervolgens naar de groencomposteringsinstallatie van IVM in Eeklo, waar IVM de bomen zal verwerken tot compostmateriaal. Zo geven we de kerstbomen terug aan de natuur, als bodemverbeteraar. Dit is nog maar een eerste proefproject. Later willen we ook ideeën zoals het heraanplanten van kerstbomen of het samen verhakselen uitproberen", zegt Blondeel.





Je kerstboom binnenbrengen kan op woensdag 17 januari tussen 16 en 19 uur aan de container aan de kerk van Kaprijke of de container aan de kerk in Lembeke.





(JSA)