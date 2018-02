Pokerkoffer, voetbal en cash gestolen uit KLJ-lokaal 19 februari 2018

02u29 0

Dieven hebben afgelopen weekend ingebroken in het KLJ-lokaal in de Zuidstraat in Kaprijke. De daders forceerden de toegangsdeur en gingen met een pokerkoffer, een voetbal en 100 euro cash aan de haal. (JEW)