Picknickconcert op het Plein 13 juli 2018

Op zondag 15 juli is er in Kaprijke een nieuwe editie van het picknickconcert op het Plein ter gelegenheid van de Vlaamse feestdag. De muziek wordt dit jaar verzorgd door het kwartet Cabaretti orchestra. Cabaretti speelt volledig akoestisch en semi-mobiel, tussen het volk. Het concert begint om 11 uur. De toegang is gratis en iedereen krijgt een gratis drankje. Iedereen brengt zijn eigen picknick mee. Info: www.kaprijke.be. (JSA)