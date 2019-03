Pastoor Rik Merens (70) plots overleden Anthony Statius

11 maart 2019

14u08 0 Kaprijke Pastoor Rik Merens is plots op zeventigjarige overleden. De man was vaak met zijn brommertje op de baan en stond in zijn parochie Eeklo-Kaprijke-Sint-Laureins bekend als een bescheiden, vredelievend man.

De parochie Eeklo-Kaprijke-Sint-Laureins moet plots afscheid nemen van pastoor Rik Merens. De pastoor werd op vrijdag 9 maart plots onwel en overleed niet veel later in zijn appartement in de Voorstraat in Kaprijke.

“Rik was diezelfde dag nog voorganger tijdens een vastenviering in Sint-Margriete”, zegt deken Wilfried Van Wilder. “Hij was niet ziek en er waren geen signalen dat het slecht ging met hem, we zijn allemaal geschrokken van dit plots overlijden.”

Vredelievend

Rik Merens werd in 2008 tot priester gewijd en daarvoor was hij twintig jaar lang monnik in de abdij van Westmalle. “Rik was een zeer eenvoudige, ingoede en bescheiden man, die zijn werk ten volle deed”, zegt Wilfried. “Hij had met niemand ruzie en was vredelievend van aard. Hij zal hard gemist worden. Momenteel bekijken we hoe we de komende vieringen toch nog kunnen laten doorgaan. Gelukkig kunnen we rekenen op een mooie groep toegewijde medewerkers.”

De geplande tv-uitzending van de eucharistieviering vanuit de kerk van Eeklo op zondag 17 maart wordt voorgedragen door bisschop Luc Van Looy. De bisschop zal ook de begrafenisplechtigheid van pastoor Merens verzorgen.

De uitvaartplechtigheid vindt plaats op vrijdag 15 maart om 11 uur in de Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk in Kaprijke.