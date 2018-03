Pascale Mertens in Sock 22 maart 2018

VRT-journaliste Pascale Mertens komt op donderdag 22 maart om 20 uur in het Sock in Kaprijke vertellen hoe het nieuws gemaakt wordt. Tickets kosten 5 euro in voorverkoop en 8 euro aan de avondkassa. Info: bibliotheek@kaprijke.be of 09/323.90.57. (JSA)