Palmboom gestolen uit achtertuin in Kaprijke Jeffrey Dujardin

23 november 2018

Aan het Plein in Kaprijke vond donderdagnacht een bizarre diefstal plaats. Uit de achtertuin van een woning werd een palmboom gestolen. De bewoners merkten ’s morgens dat het hekje naar de achtertuin open stond en de palmboom met de zuiderzon was vertrokken. De palmboom is 1,5 meter hoog en stond in twee potten. De dieven lieten de buitenste pot staan en namen de grote, zware palmboom mee.