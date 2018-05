Paden en wegen worden aangepakt 08 mei 2018

02u46 0

Kaprijke gaat 50.000 euro investeren in het aanpakken van enkele paden en wegen in de gemeente. "We gaan de aansluitingen op de wegen rond de Lembeekse bossen vernieuwen", zegt schepen Alex Ruebens (Samen). "Het gaat over de Berkenlaan, Ledestraat, Beukenlaan, Antwerpse Heirweg, Heerdreef en Eikenlaan. Ook de voetpadzone in de Voorstraat in Kaprijke wordt vernieuwd, aan huisnummers 41 tot 47. Er komt ook een toegangsweg voor mindervaliden op de site van het Sock in Kaprijke."





(JSA)