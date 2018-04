Oud rusthuis plat voor assistentiewoningen BLOK VAN 36 WOONEENHEDEN VERANDERT DORPSGEZICHT JOERI SEYMORTIER

18 april 2018

02u42 0 Kaprijke Het oude rusthuis van Lembeke gaat nog dit jaar tegen de grond en moet plaats maken voor een blok met maar liefst 36 assistentiewoningen. Het OCMW van Kaprijke gaat in zee met een privé-partner en verdient zo 1,17 miljoen euro aan het project.

Senior Investments uit Evergem had de beste offerte en haalt de opdracht voor de bouw van 36 nieuwe assistentiewoningen in het hartje van Lembeke binnen. De serviceflats komen op de plaats van het oude rusthuis, dat ondertussen al enkele jaren leegstaat. De oude kapel van het rusthuis blijft behouden en daar wil de gemeente Kaprijke een nieuw ontmoetingscentrum van maken.





"Een studie had eerder al duidelijk gemaakt dat het oude rusthuis niet meer te verbouwen was tot moderne assistentiewoningen", zegt OCMW-voorzitter Marnix Seels (Samen). "Het statige gebouw afbreken en iets nieuws bouwen is daar de enige mogelijkheid. Na lang zoeken en rekenen, hebben we gekozen voor een samenwerking met 'de privé'. De bouwvergunning moet er tegen de zomer zijn en vanaf dan krijgt de ontwikkelaar drie jaar de tijd om zijn project te realiseren. Per assistentiewoning die hij verkoopt, betaalt hij het OCMW een deel van de grondprijs. Op het einde van de rit moeten we zo 1,17 miljoen euro verdienen aan dit project. Het is de ontwikkelaar die bouwt en verkoopt. De dienstverlening die later in de assistentiewoningen verleend wordt, wordt door ons OCMW geleverd. Ideaal, want het nieuwe project komt in de tuin van ons nieuwe rusthuis. Alles is dus dichtbij aanwezig."





De oppositie van Kaprijke staat ondertussen op haar achterste poten. CD&V+ en N-VA zijn boos omdat de burger niets in de pap te brokken heeft, ook al gaat het om een nieuw project dat zichtbepalend wordt in het dorp.





Winst voor iedereen

"We hebben er als OCMW voor gekozen om met een private ontwikkelaar te werken. Die mensen moet je dan binnen de krijtlijnen natuurlijk hun ding laten doen", zegt voorzitter Seels. "Ik denk dat de kritiek van de oppositie vooral met dit verkiezingsjaar te maken heeft. Het dossier is al acht keer besproken op de OCMW-raad en werd daar goedgekeurd. Dit is een mooi project waar het dorp beter van wordt en ook nog eens financieel voordelig is. Winst voor iedereen dus", zegt Marnix Seels.





De komende jaren krijgt het OCMW dik een miljoen euro op de bankrekening gestort. "Nu al staat vast dat we dat geld zeker gaan gebruiken voor de uitbouw van dienstverlening voor de senioren van Kaprijke en Lembeke. Wat we daar precies mee gaan doen, weten we nog niet. Dat wordt ook een beslissing van de volgende bestuursploeg. Maar een soortgelijk project opstarten voor de senioren van Kaprijke is zeker een mogelijkheid", besluit de voorzitter.