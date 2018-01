Oscars voor verdienstelijke inwoners 02u34 0 Foto Joeri Seymortier

Kaprijke heeft de verdienstelijke inwoners gehuldigd in Hollywoodstijl. De winnaars kregen een Oscar overhandigd. De winnaar in de categorie 'Cultuur en Erfgoed' is de Plan B vzw, de beste sportprestatie individueel is van Simonne Van De Velde, de beste prestatie in ploegsport is voor de AC Boslopers en de beste prestatie G-sport gaat naar Stefanie Van Wynsberge. De prijs voor Sportverdienste gaat naar Koen Pauwels. Chiro Lembeke wint de prijs van de jeugd en Julien Matthys kreeg de publieksprijs.





(JSA)