Oppositiepartijen samen op één lijst NIEUW KARTEL WIL MEERDERHEID VAN BURGEMEESTER GIJSSELS BREKEN JOERI SEYMORTIER

30 juni 2018

02u49 2 Kaprijke Politieke aardverschuiving in Kaprijke. De oppositiepartijen gaan daar samen één kartellijst vormen. Het doel: het meerderheidskartel van burgemeester Gijssels aan de kant schuiven. Pieter Claeys is lijsttrekker en kandidaat-burgemeester.

CD&V, N-VA en Groen zitten vandaag samen in de oppositie in Kaprijke. Nochtans haalden ze in 2012 samen procentueel iets meer dan de helft van de stemmen. Maar het kartel Samen haalde met haar 46 procent negen zetels binnen, de andere partijen hadden er samen maar acht. Daardoor kon Samen besturen, en moesten CD&V, N-VA en Groen naar de oppositiebanken. Voor de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen geloven ze in het verhaal van 'samen sterk' en doen ze het op één lijst, aangevuld met onafhankelijken. Het kartel heet 'CD&V, N-VA, Groen en Onafhankelijken'. Een draak van een naam, maar wel duidelijk voor wat het staat. Hun slogan wordt 'Het kan beter' en dat wordt dan ook de roepnaam van het kartel.





Hoogtijd voor nieuw bestuur

Pieter Claeys (32) wordt lijsttrekker. Hij is nu al negen jaar gemeenteraadslid voor CD&V en werkt daarnaast als advocaat. "Als de kiezer ons steunt en we halen de meerderheid, dan wil ik graag burgemeester worden", zegt Pieter Claeys. "We voelen echt dat het anders en beter kan in Kaprijke, Lembeke en Bentille. Wij vinden het hoogtijd voor een nieuw bestuur, en denken dat we samen op één lijst meer kans maken om de huidige meerderheid te breken. Wij willen gaan voor een eerlijke politiek, waarbij mensen weer echt in hun gemeentebestuur kunnen geloven. Het algemeen belang van de inwoners moet echt voorop staan. Inspraak en luisteren naar de burgers en de verenigingen, staat bij ons helemaal voorop. Wij willen ook extra aandacht voor zorg en veiligheid, willen de fietsers meer in de watten leggen, en gaan voor duurzaamheid."





Inspraakmoment

De zeventien kandidaten op de lijst zijn er vijf van CD&V, vijf van N-VA, drie van Groen en vier onafhankelijken. Zeven kandidaten komen uit Kaprijke en tien uit Lembeke. Pieter Claeys van CD&V staat op één, Lynsey Steayert van Groen op twee en Patrick Hugaert van N-VA op drie. Yves De Baets duwt de lijst onderaan, als vertegenwoordiger van de onafhankelijken. Verder op de lijst: Liliane Bauwens, Stefaan Buyck, Carine De Craene, Marianne De Groote, Inge De Gussem, Linda De Wispelaere, Martina De Witte, Geert Du Pré, Bert Heynssens, Hendrik Van de Veere, Eric Van de Veire, Frederik Versluys en Fanny Verstraeten.





Deze zomer worden inspraakmomenten georganiseerd, waarop burgers al hun noden, eisen en kritiek kwijt kunnen. Data op www.hetkanbeter.be.