Oplossing voor wateroverlast Eindeken 09 juli 2018

Kaprijke heeft een oplossing gevonden voor de aanhoudende wateroverlast op het Eindeken.





"Bij zware regenval was er op het Eindeken snel een probleem met de afvoer van al dat regenwater", zegt schepen Alex Ruebens (Samen). "We hebben het probleem gevonden. De wateroverlast was het gevolg van de nieuwe verkavelingen in de straat en de bijhorende nieuwe verharding. Bij hevige regenbuien kon het water niet tijdig wegsijpelen, waardoor het op de rijbaan terecht kwam. De diensten van RioP hebben nu op vijf kritieke plaatsen rioolkolken geplaatst aan de rand van de baan. Deze rioolkolken zijn gekoppeld aan de onderliggende riolering, waardoor het regenwater nu beter afgevoerd kan worden." (JSA)