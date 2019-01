Opletten geblazen: bewoners Vaartstraat krijgen inbrekers over de vloer OSG

27 januari 2019

20u59 0 Kaprijke Inbrekers hebben in de nacht van zaterdag op zondag toegeslagen in een woning in de Vaartstraat in Kaprijke.

Dat meldt de persdienst van de PZ Meetjesland-Centrum. De verdachten, die voortvluchtig zijn, braken de achterdeur open en doorzochten de woning. Binnen lieten ze een puinhoop achter. De dieven gingen aan de haal met voedingsmiddelen, keukengerei, kledij en werkmateriaal. De buurt werd via het BIN-netwerk op de hoogte gesteld, maar er werd nog niemand opgepakt.

Wie verdacht gedrag opmerkt, kan dat melden bij de lokale politie via het nummer 09/376.46.46 of via 101.