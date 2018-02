Ontwerper voor brandweerkazerne 15 februari 2018

De gemeente Kaprijke heeft een ontwerper aangesteld voor de bouw van een nieuwe brandweerkazerne. AIKO Architecten en Ingenieurs uit Maldegem zal de opdracht uitvoeren. "De nieuwe brandweerpost komt op de site van het Sock in de Molenstraat", zegt burgemeester Filip Gijssels (Samen). "De kazerne komt op het terrein achter de voetbalvelden. Het gebouw zal bestaan uit een voertuigenhal, technische ruimten en magazijnen, een radiokamer, burelen en een leefruimte voor de ongeveer dertig vrijwilligers. De huidige post aan het Veld in Kaprijke is te klein en verouderd."





Het ontwerp kost 85.000 euro. De bouw zelf komt neer op 1.225.000 euro. (JSA)