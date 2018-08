Omleiding door werken Lotus voorbij 22 augustus 2018

De omleidingen in de Gentstraat in Lembeke worden geschrapt. Die waren sinds begin deze maand nodig voor de bouw van nieuwe kantoren voor Lotus Bakeries. "Er werd een kraan opgeschoven, zodat er nu weer meer ruimte is om het verkeer te sturen", zegt burgemeester Filip Gijssels (Samen). "Verkeer kan nu weer in beide richtingen langs de werf. Er zullen wel tijdelijke verkeerslichten staan, die het verkeer beurtelings doorlaten. Voor de fietsers en voetgangers is er nu in beide richtingen een apart vak voorzien. Daar kunnen zij gescheiden van het beurtelings gemotoriseerd verkeer, op een veilige manier de werkzaamheden passeren." (JSA)