Omkleden tussen brandweerwagens NIEUWE KAZERNE VAN 1,2 MILJOEN ZAL PROBLEMEN OPLOSSEN WOUTER SPILLEBEEN

07 april 2018

02u40 0 Kaprijke Omkleden tussen de brandweerwagens, de ene wagen buitenrijden om de andere te laten vertrekken bij een interventie en les in de cafetaria. U merkt het: de nieuwe brandweerkazerne van Kaprijke komt niet te vroeg.

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar de eerste schetsen van de nieuwe brandweerkazerne van Kaprijke, die achter het SOCK in de Molenstraat moet komen, worden op 16 april voorgesteld aan de gemeenteraad. "Tien jaar geleden waren er plannen om een kmo-zone met een nieuwe kazerne, een milieupark en een gebouw voor de technische dienst aan te leggen aan de Vaartstraat, maar daar is veel protest tegen gekomen van de buurtbewoners", zegt burgemeester Filip Gijssels (SAMEN). "Uiteindelijk heeft de Raad van State die plannen vernietigd."





Nu zijn er eindelijk nieuwe plannen voor de brandweerkazerne. "De grond in de Molenstraat moet nog herbestemd worden. Dat kan normaal in juni. Intussen werkt de architect al een tijd aan de plannen." In september kan de gemeente op zoek naar onder andere een aannemer en eind dit jaar of begin 2019 kan de bouw starten. Die zal samen met de aanpassingen aan de omgeving zo'n 1,2 miljoen euro kosten.





De brandweermannen en -vrouwen moeten het dus nog even redden met de oude kazerne, waar ze al 43 jaar huizen en waar lang niet alles ideaal is. "Het is een oud gebouw, eerst was het een cinema en nadien werd het gebruikt door de technische dienst", zegt kapitein Patrick Goossens. "Het is eigenlijk te klein voor ons. De carport naast het gebouw hebben we zelf nog bijgebouwd om meer materiaal kwijt te kunnen. Alles is krap, zo moet je om met de brandweerwagen binnen en buiten te rijden, een zeer goede chauffeur zijn.





Aftandse meldkamer

Zich omkleden vereist ook enige behendigheid van de brandweerlieden. Dat gebeurt rond de brandweerwagens, waar maar weinig plaats is. "Eigenlijk is dat niet veilig, maar er zijn geen aparte kleedkamers. Er zijn ook geen douches en apart sanitair voor onze vrouwelijke leden. Bovendien staan de wagens achter elkaar geparkeerd. Dat betekent dat we voor een opruiming bijvoorbeeld eerst de tankwagen naar buiten moeten rijden om met de juiste wagen te kunnen vertrekken. En onze cafetaria doet dienst als leslokaal. Wat hier wel zeker in orde is, is de technologie in de meldkamer, maar die computers staan in een aftands kamertje."





Aan al die problemen wordt in de nieuwe kazerne een mouw gepast. "Ik maak me geen illusies: we zijn een klein korps en het zal een kazerne zijn die op onze maat gemaakt is. Maar alles zal beter, sneller en efficiënter verlopen. Toch zal ik deze kazerne missen. Ik ben al dertig jaar brandweerman en ik heb nooit elders gezeten, dus hier hangen veel herinneringen aan vast", bedenkt Goossens.