Okra zet personeel en vrijwilligers rusthuis in de bloemetjes 18 mei 2018

Okra Lembeke heeft de vrijwilligers en het personeel van het woonzorgcentrum van Lembeke in de 'hartjes' gezet. Verschillende leden van Okra hebben wekenlang massaal hartjes gemaakt als bedanking voor de belangeloze inzet van de vele vrijwilligers. "Deze mensen zijn echt nodig en verdienen het om eens wat aandacht te krijgen", klinkt het bij Okra. Ondertussen is Okra Lembeke ook bezig met 'Lekker Actief', een project van twaalf weken waarbij elke week afgesproken wordt om gezond te bewegen en over gezonde voeding na te denken.





(JSA)