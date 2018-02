OCMW versterkt keukenteam 20 februari 2018

Het OCMW van Kaprijke gaat op zoek naar nieuwe collega's voor het keuken- en schoonmaakteam in woonzorgcentrum De Boomgaard in Lembeke. Er is een openstaande vacature voor een keukenhulp en voor een medewerker voor keuken en schoonmaak.





Alle informatie op www.kaprijke.be/vacatures-wzckeuken. Solliciteren kan nog tot en met woensdag 28 februari bij het OCMW, ter attentie van de OCMW-voorzitter. (JSA)