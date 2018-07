NSB werkt aan oorlogsstoet 28 juli 2018

De oud-strijdersbond NSB van Kaprijke en Lembeke werkt aan de voorbereidingen van een stoet, die op 11 november zal uitgaan om de honderdste verjaardag van het einde van de Eerste Wereldoorlog te herdenken.





"We gaan op zoek naar vertegenwoordigers van oud-strijders, weggevoerden, opgeëisten, politiek gevangenen, krijgsgevangenen, gevluchten naar Frankrijk, oorlogsslachtoffers en burgerslachtoffers uit beide wereldoorlogen", zegt Rudy Heynssens. "Die mogen meelopen in de stoet en zullen een naamplaatje dragen met info over de persoon die hij of zij vertegenwoordigt. Van heel wat personen hebben we al familieleden teruggevonden en aangesproken. Er zijn nog veel veteranen waarvan we nog geen contactpersonen gevonden hebben. Wie hun dierbaren van Kaprijke, Bentille of Lembeke wil vertegenwoordigen op de herdenking van 11 november, kan zich nu melden."





Info: rudy.heynssens@telenet.be of 09/373.68.18. (JSA)