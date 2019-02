Nood aan extra attracties voor kermissen in juni en augustus Joeri Seymortier

04 februari 2019

04 februari 2019 Kaprijke Kaprijke gaat op zoek naar extra kermisattracties voor de kermissen in juni en augustus.

Nog tot 15 april kunnen kandidaturen ingediend worden, voor attracties of gastronomie. De junikermis vindt dit jaar plaats van 21 tot en met 24 juni. De augustuskermis vindt plaats van 23 tot en met 25 augustus. Standplaatsen op deze kermissen zijn gratis. Standhouders die interesse hebben in een standplaats kunnen zich kandidaat stellen door het online formulier op www.kaprijke.be/kermissen in te vullen. “Bij het vergelijken van kandidaten wordt de datum van inschrijving mee in beschouwing genomen. Snel inschrijven is dus de boodschap”, zegt schepen Yves De Baets van het kartel.