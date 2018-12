Nog nooit zoveel speelgoed opgehaald tijdens Ieder kind een Sint Anthony Statius

02 december 2018

08u55 0 Kaprijke De inzamelactie Ieder kind een Sint van KWB Kaprijke en het OCMW-bestuur was dit jaar een groot succes. Nog nooit werd er zoveel speelgoed opgehaald.

De actie Ieder Kind een Sint wordt georganiseerd voor gezinnen die niet over de middelen beschikken om de kinderen te verrassen met een geschenk van Sinterklaas. “De buit dit jaar was enorm”, zegt Rudy Heynssens van KWB Kaprijke. “Mensen brachten veel tweedehands – maar erg degelijk – speelgoed bij ons binnen. Sommigen gaven ook nieuw speelgoed met ons mee. We kregen van bepaalde inwoners zelfs cash geld mee, waarmee we zelf speelgoed gingen kopen.”

“We zijn onze gulle schenkers erg dankbaar. Want elk kind verdient een bezoekje van de Sint”, besluit OCMW-voorzitter Marnix Seels.

Wie niet over de middelen beschikt om de kinderen of kleinkinderen blij te maken met een cadeautje van de Sint, die kan vanaf nu een geschenk komen halen bij het OCMW in Lembeke-Dorp 43.