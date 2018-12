Nieuwe gemeenteraad van start op 2 januari Joeri Seymortier

27 december 2018

13u51 0 Kaprijke De nieuwe gemeenteraad van Kaprijke wordt op woensdag 2 januari 2019 officieel geïnstalleerd.

Vanaf januari neemt het kartel van CD&V, N-VA, Groen en Onafhankelijken het bestuur over van huidig burgemeester Filip Gijssels en zijn team van Samen. Pieter Claeys (33) wordt de nieuwe burgemeester van Kaprijke. Op woensdag 2 januari 2019 worden de nieuwe raden van de gemeente Kaprijke geïnstalleerd. De mandatarissen zullen die avond de eed afleggen. Iedereen is welkom voor de openbare zitting. Start om 19.30 uur in de raadzaal van het administratief centrum, Veld 1 in Kaprijke. Publiek is die avond meer dan welkom.

Info: www.kaprijke.be.