Nieuw wegdek N49 pas volgend jaar 11 april 2018

De vernieuwing van de asfaltlaag op de N49 in Kaprijke zal ten vroegste volgend jaar gebeuren. De 1,5 miljoen euro is voorzien, maar de werken zullen dit jaar niet meer beginnen. Dat kreeg Vlaams parlementslid Jos De Meyer (CD&V) te horen van Vlaams minister Ben Weyts (N-VA).





"Er komt een onderhoud van het wegdek N49 in Kaprijke om de spoorvorming weg te werken", zegt Jos De Meyer. "De studie voor de werken is opgestart en wordt dit jaar uitgewerkt. De aanbesteding van de werken is voorzien in 2019. Wanneer de werken dan precies uitgevoerd worden, zal bepaald worden aan de hand van de andere werken op belangrijke gewestwegen in de buurt." (JSA)