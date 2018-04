Nieuw wandelpad op kerkhof 05 april 2018

02u52 0

Kaprijke gaat het wandelpad op het kerkhof van Lembeke vernieuwen. "De bereikbaarheid van de graven laat echt te wensen over", zegt Geert Du Pré (N-VA). "Zeker voor rolstoelgebruikers is het bijna onbegonnen werk om een rustplaats van een geliefde te bereiken. In de buurt is een woonzorgcentrum, dus dat moet zeker aangepakt worden. De bestaande paden zijn hier niet voor geschikt en zelfs voor de voetgangers zijn de paden gevaarlijk. De tegels liggen er schots en scheef bij, een wandelpad onwaardig."





De gemeenteraad van Kaprijke staat unaniem achter het voorstel. Schepen Alex Rubens belooft een toegankelijk pad aan te leggen, na overleg met de technische dienst.





(JSA)